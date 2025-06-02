Экологическая акция «Чистый лес» прошла в Одинцове

Гектар зеленого массива расчистили в рамках экологической акции «Чистый лес», которая прошла в Одинцовском округе. Масштабная уборка объединила неравнодушных жителей, а также представителей различных организаций.

Мероприятие проходило на землях лесного фонда в районе хутора Рожновка. Волонтеры и участники акции расчищали эту территорию от мусора и валежника. Общий объем собранного составил более восьми кубометров.

Принимали участие в уборке более 70 человек, среди которых были сотрудники администрации округа, депутаты, представители лесного хозяйства, волонтеры молодежных объединений, экологические движения и просто неравнодушные местные жители.

Напомним, что акция «Чистый лес» стартовала в Подмосковье в 2023 году. За это время на территории региона очистили более 50 лесных участков, собрали около тысячи кубометров валежника, а также высадили большое количество новых деревьев.