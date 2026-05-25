Экологическая акция «Чистый лес» прошла в Ногинском районе

На территории Логиновского участкового лесничества Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» состоялось мероприятие по очистке леса от мусора. Более 30 человек приняли участие в субботнике, собрав свыше 5 кубометров бытового мусора и уложив 3 кубометра валежника. Акция способствовала улучшению состояния лесного массива и снижению риска возникновения пожаров.

Заместитель директора Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» – лесничего Нина Ромашкина отметила: «Совместно мы не только навели порядок в лесу, но и показали пример бережного отношения к природе. Такие мероприятия очень важны: они объединяют людей и напоминают, как ценны наши лесные богатства».