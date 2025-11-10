Экологическая акция «БумБатл» началась в Химках

Жители Химок до 30 ноября могут принять участие во Всероссийской экологической акции «БумБатл» и сдать на переработку старые книги, газеты, журналы, картон, бумажную упаковку, офисную бумагу и другую ненужную бумажную продукцию. Активисты также станут участниками конкурса.

Пункт приема расположен по адресу: ул. 9 мая, д. 18Б, в региональном ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья». Он работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 и в пятницу — до 16:45.

Всем желающим поучаствовать нужно зарегистрироваться на сайте проекта, при этом сдать макулатуру могут как отдельные жители, так и коллективы — детские сады, школы, предприятия. Кроме того, на сайте проводится конкурс креативных постов: участники публикуют в соцсетях ВКонтакте или Одноклассниках фото и видео с хэштегами #бумбатл, #экосистема, #нацпроектэкология, а лучшие авторы получают подарки.

Уже шестой год подряд «БумБатл» объединяет миллионы россиян, вдохновляя их бережно относиться к природе и поддерживать экологию в своем регионе.