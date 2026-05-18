Экологи проверят состояние водоемов в Московской области

С 19 мая 2026 года специалисты Министерства экологии и природопользования Московской области начнут проводить выездные проверки водоемов, расчищенных в 2025 году по губернаторской программе «100 прудов и озер». Они оценят, как органы местного самоуправления поддерживают чистоту и порядок на водных объектах после завершения работ.

В 2025 году специалисты очистили 17 водоемов общей площадью 274 гектара. В ходе работ удалили излишнюю водную растительность и плавающий мусор, провели опиловку аварийных деревьев в акватории. Теперь предстоит проверить, сохраняется ли достигнутый эффект.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил: «Поддержание чистоты водоема — задача не менее ответственная, чем сама расчистка».

Планы на 2026 год еще более масштабны: в программу включены 39 водоемов в 20 городских округах. Их общая площадь составит 302 гектара.