Экологи проверили работу систем очистки воздуха на предприятии в Лобне

В Лобне проверили соблюдение экологических требований на предприятии по производству рафинированного подсолнечного масла. Специалисты оценили работу систем очистки воздуха и меры по снижению воздействия производства на окружающую среду.

12 августа заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов совместно с главой городского округа Лобня Анной Кротовой посетили предприятие, где производят рафинированное подсолнечное масло.

Ранее Министерство экологии выдало предприятию предписание об устранении выявленных нарушений. В настоящее время здесь установлены пять систем фильтрации воздуха.

Оборудование позволяет снижать содержание пыли, масляного аэрозоля и других примесей в выбросах, уменьшать запаховую нагрузку на прилегающую территорию и улучшать качество воздуха.

В ходе визита специалисты обсудили работу фильтрующего оборудования, организацию производственного экологического контроля и дальнейшие меры по соблюдению природоохранных требований.

«Экологическая безопасность и защита здоровья жителей округа остаются среди наших приоритетов», — отметила Анна Кротова.

Также участники встречи обсудили результаты ранее проведенных природоохранных мероприятий на предприятиях округа, включая установку дополнительного оборудования для очистки выбросов и снижения запаховой нагрузки.