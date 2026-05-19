Экологи подсчитают количество краснокнижных гадюк в Подмосковье

Зоологическое исследование для анализа популяции обыкновенной гадюки в Московской области начал природоохранный фонд «Верховье» по заказу регионального Министерства экологии и природопользования. Как сообщили в пресс-службе экологической организации, этот вид змей очень редкий, поэтому его занесли в Красную книгу Подмосковья.

Обыкновенные гадюки очень скрытны и обычно прячутся среди валежника, под пнями и корягами. Но с наступлением тепла выползают на сухие кочки, тропинки и другие места, которые хорошо прогреваются.

Специалисты фонда попросили жителей Московской области, которым довелось встретиться с гадюкой, сообщить о месте встречи, количестве особей и дате, когда они увидели пресмыкающееся.

Опознать змею можно по окраске, которая меняется от пепельно-серого до желтовато-коричневого с красноватым медным оттенком. У таких видов вдоль спины заметен черный зигзагообразный рисунок или ромбовидные пятна. Кроме того, в Подмосковье обитают полностью черные гадюки-меланисты.

При встрече со змеей лучше не совершать никаких действий и просто дождаться, пока она уползет.

Гадюки пугливы и обычно пытаются скрыться от чужих глаз. Главное — не подходить к пресмыкающемуся и не пытаться его тревожить, потому что в попытке защититься змея может укусить. Ее яд приводит к геморрагическому отеку и смертельные исходы вызывает достаточно редко, но лучше не рисковать.

Кроме того, этот вид змей находится под защитой, причинение им какого-либо вреда приведет к административному наказанию.

Сотрудники фонда обратились к жителям Московской области с просьбой сообщать о встречах с этим видом змей на электронную почту info@verhovye.ru. Собранные данные позволят оценить численность вида в регионе.