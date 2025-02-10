Экологи определили топ-3 округа Подмосковья по качеству воздуха

Мобильные лаборатории «Мособлэкомониторинга» с 31 января по 7 февраля совершили 21 выезд в 16 городских округов Подмосковья и изучили качество атмосферного воздуха. Во время исследования специалисты изучили уровень 32 загрязняющих веществ.

Экологи побывали в городских округах Химки, Пушкинский, Мытищи, Щелково, Воскресенск, Балашиха, Егорьевск, Чехов, Луховицы, Орехово-Зуевский, Шатура, Рузский, Лыткарино, Богородский, Люберцы, а также Раменский.

Пробы воздуха отправили на исследования. Специалисты не выявили превышений. Самым чистым на прошлой неделе стал воздух в Химках, Мытищах и Луховицах.