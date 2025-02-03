Экологи назвали топ-3 округа Подмосковья по качеству воздуха

Мобильные эколаборатории «Мособлэкомониторинга» с 24 по 31 января посетили 17 городских округов Подмосковья и определили, где лучшее качество воздуха. Во время исследования учитывали показатели 32 загрязняющих веществ.

Экологи совершили 18 выездов в городские округа, среди которых Чехов, Егорьевск, Серпухов, Ступино, Солнечногорск, Люберцы, Лосино-Петровский, Одинцовский, Истра, Балашиха, Электросталь, Сергиево-Посадский, Богородский и Павлово-Посадский.

По результатам проб, самый чистый воздух на неделе оказался в Серпухове, Истре и Ступино. Исследования не показали превышений и в других городских округах.

Специалисты «Мособлэкомониторинга» в январе 90 раз выезжали на проверку качества атмосферного воздуха, воды и уровня шума.