Экологи из Ногинска приняли участие в международной научной конференции

Воспитанники учебной группы «Экологический практикум» из Центра образования для детей и взрослых Богородского городского округа приняли участие в экологической конференции школьников. Она проходила в рамках международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы экологии и природопользования».

Масштабное мероприятие ежегодно проводит Институт экологии Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, начиная с 1999 года. К участию в международной конференции приглашаются ученые и специалисты в области экологии, природопользования, безопасности жизнедеятельности и чрезвычайных ситуаций, а также студенты и аспиранты. В этом году работы конференции затронули такие темы и направления, как технологии экологической безопасности и ресурсосбережения, управление экологической безопасностью, продовольственная безопасность, факторы окружающей среды и их влияние на человека, проблемы адаптации человека к измененным условиям окружающей среды.

Школьная сессия собрала 98 юных исследователей — от второклассников до старшеклассников и студентов колледжей. География участников впечатляет: от Москвы и Московской области до Хабаровска. С докладами выступили юные экологи из Казани, Ростова-на-Дону, Орла, Тулы, Владимира и Новосибирской области. Ученики из Богородского округа представили доклады на темы: «Изучение качества питьевой воды в городе Ногинске Московской области и оценка эффективности фильтров для воды», «Изучение влияния степени загрязнения воздушной среды на хвою сосны обыкновенной»; «Изучение экологического состояния Черноголовского пруда города Ногинска Московской области».

Основная цель школьной конференции — обмен опытом между юными исследователями и научная публикация своей работы в сборнике «Актуальные проблемы экологии и природопользования».