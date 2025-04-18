Экологи из Богородского округа стали призерами областного конкурса

Финал областного конкурса «Мы за чистое Подмосковье!» завершился в городе Домодедово. Учащихся Центра образования № 10 Нарека Варпетяна и Полину Бессуднову наградили дипломами второй степени.

Участники научного общества «Зеленая волна» Центра образования № 10 представили на конкурс свой социально-экологический проект эколикбеза «Хотим все знать про мусор и не только». Нарек Варпетян и Полина Бессуднова ответили на вопросы экспертного жюри, провели викторину с участниками конкурса и продемонстрировали созданные своими руками экспонаты «Музея мусора». Ребята достойно прошли все испытания и были награждены дипломом за второе место в областном конкурсе.

В ближайшее время юные экологи познакомят со своим проектом участников городской экологической акции «Помоги речке Черноголовке!» на экскурсии «Мусор — это просто. Мусор — это сложно!».

Полина и Нарек — призеры международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы экологии и природопользования», имеют печатные работы в сборнике международной конференции. Нарек Варпетян является финалистом международной конференции «Старт в инновации».