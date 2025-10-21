Экологи из Богородского округа стали призерами международной премии

В Москве состоялось торжественное награждение победителей V сезона премии, организованной Росприроднадзором. В этом году внимание уделили достойным проектам, представленным молодыми экологами из столицы и области.

Интерес к премии растет, и за пять сезонов в ней участвовало более 300 тысяч человек. Эта инициатива была запущена в марте 2021 года для стимулирования нестандартных идей и проектов, направленных на охрану природы и развитие экологической культуры.

Среди награжденных оказались семиклассницы из Центра образования № 30 Богородского округа. Олеся Глинник получила специальный приз за проект «Вторая жизнь пакетов в искусстве». В своих экокартинах из полиэтилена она стремится привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды.

Виктория Афоничева была удостоена звания лауреата второй степени. Она представила проект, который был признан одним из лучших в области апсайклинга.