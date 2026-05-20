Экологи исследовали воздух в Подмосковье по заявкам жителей

Мобильные лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» выполнили замеры качества воздуха в Жуковском и Богородском округах. Выездные исследования были организованы по обращениям местных жителей.

Жители Жуковского пожаловались на неприятные запахи неустановленного происхождения. В связи с этим специалисты провели анализы в садовых некоммерческих товариществах «Фобос» и «Глушица».

«В Богородском округе жители просили проверить, не допускает ли по ночам сверхнормативных выбросов местное предприятие по производству стройматериалов», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. Исследования прошли в городе Старая Купавна и СНТ «Бабкина дача».

Эксперты изучили содержание 32 основных и специфических загрязняющих веществ. Превышения гигиенических нормативов на момент проведения исследований не зафиксированы. Содержание нормируемых загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превысило 0,2 ПДКм.р.

До конца текущей недели мобильные лаборатории «Мособлэкомониторинга» планируют работать в Подольске, Солнечногорске, Коломне, Егорьевске, а также в Одинцовском, Лосино-Петровском, Пушкинском и Ленинском округах.