Эколекторий ко Дню вторичной переработки прошел в Истре

В преддверии Дня вторичной переработки в муниципальном округе Истра прошел бесплатный эколекторий для всех желающих. Мероприятие организовали местные экологические активисты на площадке детского центра «СкрепКа».

Перед собравшимися выступили пять спикеров, которые простым и понятным языком осветили ключевые темы: принципы раздельного сбора отходов, виды вторсырья и пути его переработки.

Особое внимание уделили экологическим проектам, доступным жителям округа. Аудитории рассказали о стационарных пунктах приема вторсырья, баках для стеклотары и текстиля, площадке «Мегабак», фандоматах и благотворительной акции «Добрые крышечки».