Эколекторий ко Дню вторичной переработки прошел в Истре
В преддверии Дня вторичной переработки в муниципальном округе Истра прошел бесплатный эколекторий для всех желающих. Мероприятие организовали местные экологические активисты на площадке детского центра «СкрепКа».
Перед собравшимися выступили пять спикеров, которые простым и понятным языком осветили ключевые темы: принципы раздельного сбора отходов, виды вторсырья и пути его переработки.
Особое внимание уделили экологическим проектам, доступным жителям округа. Аудитории рассказали о стационарных пунктах приема вторсырья, баках для стеклотары и текстиля, площадке «Мегабак», фандоматах и благотворительной акции «Добрые крышечки».
В завершение лектория участники смогли задать спикерам вопросы о том, как организовать свой сбор отходов, с чего начать экологическую инициативу и как вступить в ряды экоактивистов муниципального округа Истра.