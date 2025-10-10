Экокачество подмосковной продукции оценили на выставке «Золотая осень»

Подмосковный агрохолдинг «ЭКО-культура» получил сертификат «Зеленый эталон». Еще одной награды — знака «органик» — удостоили КФХ «Белые Луги». Вручение состоялось в рамках Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2025».

В церемонии участвовали замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрий Черепнин, а также замруководителя АНО «Российская система качества» Александр Чумак.

Знак «Зеленый эталон» подтверждает соответствие продукции высшим экостандартам: система сертификации подразумевает определенные требования. В продукции полностью исключается использование ГМО, а количество пестицидов и тяжелых металлов строго ограничивается.

Напомним, «ЭКО-культура» развивает производство овощей в восьми регионах страны и специализируется на томатах, огурцах и листовом салате.

КФХ «Белые Луги» выращивает экологически чистый картофель и другие овощи. За их соответствие требованиям органической продукции она получила почетный знак.

Как уточнили в подмосковном Минсельхозпроде, Московская область входит в топ-3 региона по производству экопродуктов. Сертификат «органик» здесь имеют 14 компаний.