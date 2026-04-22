Экодиктант провели на площадках в 24 муниципалитетах Подмосковья

Инициаторами проекта выступили АНО «Равноправие», движение «Ангел ДетствоХранитель» и Федеральный детский эколого-биологический центр при поддержке Совета Федерации.

Участники экодиктанта из Подмосковья продемонстрировали высокие результаты и стали одними из самых активных.

«Офлайн-площадки были созданы в 24 муниципальных образованиях, на базе школ, библиотек, экологических центров и других учреждений. Больше всего площадок создали в Наро-Фоминском округе и Люберцах, третье место разделили Чехов и Сергиево-Посадский округ. Я благодарю всех, кто организовывал площадки и конечно всех писавших экодиктант в нынешнем году», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Окончательные данные о числе площадок и участников станут известны позже, однако предварительные итоги уже озвучены на площадке пресс-центра МИЦ «Известия», где прошла профильная пресс-конференция.