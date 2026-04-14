Экоакцию проведут в Щелкове 19 апреля
Очередная акция по раздельному сбору пройдет в Щелкове 19 апреля. Жителям напомнили, что все отходы нужно приносить чистыми, сухими и сложенными по фракциями.
В ходе акции будут принимать следующие виды вторсырья:
- ПЭТ (PET 1);
- 2 HDPE и 4 LDPE, а также «добрые крышечки»;
- 5 PP, ;
- 6 PS любого цвета без наклеек;
- мягкий пластик, пакеты и пленки, кроме ПВХ, 1 PET и 6 PS;
- стекло;
- макулатуру, однослойный картон, газеты, А4, книги, тетради, инструкции;
- гофрокартон, пульперкартон, крафт-пакеты;
- тетрапак;
- металл, фольгу, алюминий, проколотые баллончики;
- разрезанные тюбики, паучи, сетки от овощей, электронные сигареты, аккумуляторы, блистеры от лекарств и другое.
Акция пройдет в МЦ «Навигатор», улица Талсинская, владение 64, с 12:00 до 14:00.
Полный список принимаемого сырья можно узнать у организаторов.
