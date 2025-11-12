Экоакция «Синичкин день» пройдет в Ленинском округе с 12 по 15 ноября
С 12 по 15 ноября в музее-заповеднике «Горки Ленинские» подмосковного Ленинского городского округа пройдет традиционная экологическая акция «Синичкин день», посвященная помощи зимующим птицам. Мероприятие объединит акцию «Покорми птиц» с праздничной программой и мастер-классами по изготовлению полезных кормушек.
Акция приурочена к народному празднику «Синичкин день», который отмечается 12 ноября. По традиции, именно в этот день зимующие птицы прилетают в населенные пункты, а синицы считаются символом счастья и благополучия.
«Мы стараемся сохранять заповедную красоту и поддерживать экосреду. В парке много птиц, в том числе и редкие виды синиц, поэтому мы ежегодно организуем акцию „Синичкин день“, чтобы заботиться о пернатых вместе с нашими посетителями», — отметил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.
В рамках акции откроется уличная экспозиция «Зимующие птицы Горок», где представлены различные виды пернатых, обитающих на территории музея-заповедника. Посетители смогут узнать удивительные факты из жизни птиц: например, что синиц раньше называли «зинзиверами», дятел наносит до 12 тысяч ударов по дереву в день, а рябинник передвигается исключительно прыжками, поскольку не умеет ходить по земле.
Особенностью акции станет раздача съедобных кормушек, которые можно будет получить у смотрителей Музея крестьянского быта и Северного флигеля усадьбы Горки, а 15 ноября — в детском центре «Лампа».
Кормушки выполнены из овса, ягод, семян льна и подсолнечника. Они не оставляют экологического следа и помогают птицам экономить энергию в холодное время года.
Отметим, сотрудники музея расскажут о правильном размещении кормушек для защиты птиц от хищников, а также поделятся знаниями о зимующих видах птиц, среди которых синицы, снегири, дятлы, совы, кряквы и многие другие. Гости узнают, что на территории заповедника обитает около 100 видов птиц, а исторические сведения о местной фауне восходят ко второй половине XVIII века.