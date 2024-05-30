Уборку территории у озера Бисерово провели в Богородском округе

Экоакция «Чистая река. Сделай. Это просто» прошла на озере Бисерово в Богородском округе. Жители, волонтеры, общественники, экоактивисты, спасатели и представители администрации вместе вышли на уборку.

Дайверы очищали дно, а волонтеры на сапах — водную гладь. Много мусора убрали в прибрежной зоне и лесах.

«Бисерово озеро — не просто водоем, это наше любимое реликтовое озеро ледникового происхождения. Отрадно, что вместе мы сделали доброе дело», — сказал глава Богородского округа Игорь Сухин.

Для трудящихся организовали полевую кухню. Инструкторы ВОСВОДа учили плавать на сапах. А самых маленьких ждали уроки безопасности и викторины с подарками.

«Три года назад мы решили, что берега и водоемы нужно убирать не скучно. Это не просто экологическая акция — это большой экологический праздник», — поделилась заместитель председателя комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области Ульяна Белова.

Сотни мешков с мусором удалось собрать за день. Живописное место теперь снова будет радовать гостей порядком и чистотой.