Экоакция по уборке леса прошла вблизи поселка Гидроузел в Можайском округе

Вблизи поселка Гидроузел в Можайском округе прошла экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе». В мероприятии приняли участие местные жители, старшеклассники и сотрудники предприятий.

Активисты собрались, чтобы очистить лесной массив от мусора. Акция прошла при поддержке работников Бородинского филиала «Мособллес». Такие мероприятия не только улучшают состояние лесов, но и способствуют развитию экологической осознанности.

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