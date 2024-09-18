Сегодня 13:33 Экоакция по уборке леса прошла вблизи поселка Гидроузел в Можайском округе Фото: Медиасток.рф
Вблизи поселка Гидроузел в Можайском округе прошла экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе». В мероприятии приняли участие местные жители, старшеклассники и сотрудники предприятий.
Активисты собрались, чтобы очистить лесной массив от мусора. Акция прошла при поддержке работников Бородинского филиала «Мособллес». Такие мероприятия не только улучшают состояние лесов, но и способствуют развитию экологической осознанности.
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