Экоакция по уборке леса от мусора и валежника прошла в Можайске

Экоакция «День в лесу. Сохраним лес вместе» прошла в Можайске. В ее рамках жители, школьники и сотрудники предприятий убрали лесной массив возле поселка Гидроузел.

Активисты очистили территорию от мусора и валежника. Акция прошла при поддержке работников Бородинского филиала «Мособллес».

«Природные ресурсы будут и дальше радовать нас своим разнообразием красок, а местным жителям и гостям поселка станет намного приятнее прогуливаться по лесу», — прокомментировал глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

Отмечается, что подобные мероприятия не только улучшают состояние лесов, но и способствуют развитию экологической культуры в обществе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».