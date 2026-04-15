Экоакция по сбору вторсырья пройдет в Звенигороде 18 апреля

В Звенигороде в выходные дни традиционно проходят экологические акции. В эту субботу организовали сбор вторсырья — жители смогут внести свой вклад в заботу об окружающей среде.

Жители города смогут принести и сдать на переработку накопившиеся отходы: макулатуру, металлический лом, пластиковые изделия, пакеты, пленку и другое. Чтобы вторсырье приняли на переработку, важно подготовить его правильно: все материалы должны быть чистыми, без остатков пищи и других загрязнений, а также компактно сложены — так их будет удобнее транспортировать и обрабатывать.

Если возникнут вопросы, на месте помогут волонтеры: они покажут, как правильно разделять разные виды отходов, чтобы максимально повысить эффективность переработки. Акция пройдет в пункте приема вторсырья по адресу: улица Ленина, 30. Время проведения — с 14:00 до 15:00.