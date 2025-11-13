Экоакция по сбору использованных батареек прошла в Воскресенске
Активисты движения «Волонтеры Подмосковья» совместно с сотрудниками молодежного центра «Олимпиец» организовали сбор использованных батареек. Экологическая акция направлена на решение актуальной проблемы: загрязнение природы из-за неправильной утилизации химических источников питания.
Жители активно приносили отработанные батарейки в молодежный центр. Собранные элементы питания были переданы волонтерам, которые доставили их в специализированный пункт приема. Таким образом удалось предотвратить попадание вредных веществ из батареек в почву и водоемы, обеспечив их безопасную переработку.
Напомним, экологическая акция «Батарейки, сдавайтесь!» в молодежном центре «Олимпиец» проводится регулярно. Все желающие внести свой вклад в защиту природы могут принести использованные батарейки по адресу: город Воскресенск, улица Цесиса, дом № 17, ежедневно с 9:00 до 18:00.