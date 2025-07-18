Экоакция по раздельному сбору отходов пройдет в Чехове 19 и 20 июля

В десяти округах Московской области, в том числе и в Чехове, 19 и 20 июля пройдут экологические мероприятия. Жители и гости региона смогут сдать более 50 видов вторсырья, а также поучаствовать в ярмарках и обменяться вещами.

Как отмечают в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, на площадках будут дежурить волонтеры, готовые помочь с сортировкой отходов и объяснить принципы раздельного сбора. Так, в воскресенье вторсырье будут принимать с 10:00 до 10:50 по адресу: улица 8 Марта, дом № 1А.

Также акции пройдут в Красногорске, Пушкино, Люберцах, Королеве, Подольске, Щелкове, Мытищах, Серпухове и Химках. Подобные мероприятия способствуют формированию у жителей ответственного отношения к экологии. Принять участие можно как в роли сдающего вторсырье, так и в качестве добровольного помощника.