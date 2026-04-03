Экоакции по сбору вторсырья проведут в 4 округах Подмосковья в апреле
В апреле в четырех округах Подмосковья пройдут экоакции. Волонтеры организуют раздельный сбор отходов в Королеве, Мытищах, Пушкино и Фрязине.
Принять участие в акциях могут все желающие.
Мероприятия пройдут в следующие дни:
- 4 апреля: Королев, проезд Макаренко, д. 1, подъезд 4, с 11:00 до 12:00; улица Калинина, 6В, с 11:00 до 13:00;
- 11 апреля: Королев, улица Калинина, 6В, с 11:00 до 13:00;
- 12 апреля: Мытищи, улица Мира, с32/2, ТЦ 4DAILY, с 12:00 до 14:00;
- 18 апреля: Королев, проезд Макаренко, д. 1, подъезд 4, с 11:00 до 12:00; улица Калинина, 6В, с 11:00 до 13:00;
- 19 апреля: Пушкино, М-8 Холмогоры, 33-й километр, с18, с 12:30 до 14:00;
- 25 апреля: Королев, улица Калинина, 6В, с 11:00 до 13:00; Фрязино, улица Комсомольская, дом 17, фойе Дворца культуры «Исток», с 11:00 до 13:00;
- 26 апреля: Королев, улица Строителей, 15 А, с 12:00 до 14:00;
Ежедневно вторсырье можно можно принести в Экоцентр «Приемочная № 1» в Королеве.
