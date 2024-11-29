Экоакции по раздельному сбору отходов пройдут в Подмосковье 30 ноября

Несколько экологических акций по сбору вторичного сырья пройдут в Подмосковье 30 ноября. Тем, кто принесет отходы впервые, организаторы помогут на месте разобраться с правильной сортировкой.

Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, экологические мероприятия пройдут в нескольких городских округах.

Принести ненужные вещи можно на сборные пункты в селе Немчиновка — Советский проспект, 4 с 14:30 до 15:30; в Одинцове — Новая Трехгорка, площадка между улицами Кутузовской, 74б и Чистяковой, 80 с 11:30 до 13:30 и в Звенигороде — улица Ленина, 30 с 14:00 до 15:00.

Также сбор вторичного сырья пройдет в Ленинском городском округе. В Видном на Советской улице, 24 с 11:00 до 13:00 и Ольховой улице, 5 с 12:30 до 13:30, а также в поселке Расторгуево на Ольгинской улице, 53 с 11:30 до 12:30.