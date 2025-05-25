Экоактивисты выбрали объекты будущего благоустройства в Дубне

На экологическом субботнике и праздновании Дня Волги жители проголосовали за объекты для благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Помогли активистам в этом «Волонтеры Подмосковья».

Проголосовать можно за одну из двух локаций в Дубне: парка Авиастроителей на левом берегу и сквер между домами № 43 и № 45 на проспекте Боголюбова. Территория, набравшая большее число голосов, станет приоритетной при определении объектов благоустройства на следующий год.

По словам главы Дубны Максима Тихомирова, экоактивисты не только приняли участие в голосовании, но и вышли на субботник. Уборку организовали ко Дню Волги.

«Благодарю за активную гражданскую позицию. Вместе изменим город в лучшую сторону!» — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Напомним, что ранее в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Дубне обновили сквер за «Терминалами» и сквер имени Журавлева. Свои голоса в этом году отдали уже свыше четырех тысяч жителей. Выбрать объект для благоустройства можно до 12 июня на сайте «Госуслуги».