Экоактивисты в Звенигороде очистят от мусора берега Москвы-реки

Субботники по очистке берегов и Москвы-реки начнутся уже в апреле этого года. Дмитрий Ходорыч, активист движения «Green team», рассказал, что в теплый сезон они планируют организовать эко-сплавы.

Дмитрий Ходорыч рассказал, что в прошлом году на одном из субботников они собрали около 27 кубометров мусора, и что люди выбрасывают в реку пластик, бутылки и алкогольные банки. Он также упомянул, что им удалось найти в воде даже мангал и шампуры, и поделился, что однажды, когда он купался, сильно порезался о разбитое стекло. Поэтому так важно позаботиться о чистоте водоемов Одинцовского округа уже этой весной.

Депутат Одинцовского округа Марианна Кристалинская также отметила, что весной и летом экоактивисты также очистят берега Москвы-реки. Субботники пройдут на двух участках: от парка «Юбилейный» в сторону Мясиной горы и от пристани до санатория «Связист», где будет очищен берег от мусора и зарослей.

Она добавила, что для выполнения этих работ будут задействованы сотрудники ремонтно-эксплуатационной службы Звенигорода. Специалисты уже начали очищать берега Москвы-реки от сухих веток и мусора.