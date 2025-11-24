Экоактивисты из Истры представили свои работы на форуме в Долгопрудном

В Долгопрудном отметили Всемирный день вторичной переработки. На мероприятии собрались около 400 человек со всей Московской области, в том числе и участники из Истры.

В этот день экоактивисты делились своими успехами и проектами с коллегами, а лучших за добросовестный труд наградили почетными грамотами.

Напомним, в Истре в прошлом году на муниципальных площадках были установлены контейнеры в форме колокольчиков для сбора стекла. Благодаря этому проекту за три месяца удалось отправить на переработку более 10 тонн отходов из этого материала. Данный опыт и был представлен на празднике в Долгопрудном.

Помимо этого, активисты рассказали о просветительских и экологических мероприятиях, которые регулярно проходят в муниципалитете. Экологи проводят лекции, акции по сбору отходов, а также учат жителей, как правильно сортировать мусор.