Экоактивист из Можайска стал победителем всероссийского конкурса

Конкурс «Лесной Подрост — 2025» организовало Федеральное агентство лесного хозяйства. В состязании принял участие ученик Тропаревской школы Кирилл Левчик.
Активист школьного лесничества представил на конкурс творческую работу — эссе о своем прадедушке, участнике Великой Отечественной войны Георгии Катасове. Кирилл Левчик рассказал о том, как его родственник воевал на Волховском фронте под Ленинградом и был награжден медалью «За боевые заслуги» и орденом Мужества первой степени. После войны Георгий Устинович работал председателем Губинского сельского совета и более 20 лет трудился в Юрловском лесничестве.
Жюри присудило юному экологу из Можайского округа победу в номинации «Российский лес — связь поколений». В награду Кирилл Левчик получил путевку во всероссийский детский центр «Орленок», где юноша на три недели станет участником профильной тематической смены.
Отметим, что в прошлом году Кирилл Левчик также участвовал в региональном конкурсе «Лесной Подрост — 2025» и занял второе место.
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