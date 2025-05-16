Экоактивист из Можайска стал победителем всероссийского конкурса

Активист школьного лесничества представил на конкурс творческую работу — эссе о своем прадедушке, участнике Великой Отечественной войны Георгии Катасове. Кирилл Левчик рассказал о том, как его родственник воевал на Волховском фронте под Ленинградом и был награжден медалью «За боевые заслуги» и орденом Мужества первой степени. После войны Георгий Устинович работал председателем Губинского сельского совета и более 20 лет трудился в Юрловском лесничестве.

Жюри присудило юному экологу из Можайского округа победу в номинации «Российский лес — связь поколений». В награду Кирилл Левчик получил путевку во всероссийский детский центр «Орленок», где юноша на три недели станет участником профильной тематической смены.

Отметим, что в прошлом году Кирилл Левчик также участвовал в региональном конкурсе «Лесной Подрост — 2025» и занял второе место.