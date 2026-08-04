Эко-квест и бесплатные тренировки проведут в Солнечногорске

На этой неделе в городском парке культуры и отдыха и на набережной «Выстрел» в Солнечногорске пройдут творческие и спортивные мероприятия. Вход свободный.

Юных посетителей парка ждут мастер-классы, активные игры, квесты, занятия по ритмики, бадминтон и дартс. Любители активного образа жизни могут присоединиться к утренней зарядке, зумбе, йоге и круговой тренировке, а также принять участие в забеге «5 верст».

«Август только начался, а парки Солнечногорска уже дарят новые поводы для улыбок. На этой неделе можно создать морское настроение своими руками — смастерить медузу, куколку или морскую композицию. Приходите всей семьей, чтобы вдохнуть лето полной грудью!», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Актуальное расписание мероприятий, новости и обновления можно найти на афишах в парке, в официальном канале в МАКС и на сайте.