Экоэкспедиция для юных исследователей природы прошла в Химках

В парке имени Льва Толстого состоялась необычная прогулка. Дети и взрослые отправились на поиски зимних обитателей лесных тропинок.

Организаторы превратили обычный выходной в увлекательный квест «По следам зимних обитателей парка». Участники учились распознавать птиц по силуэтам, находить беличьи убежища и различать следы на снегу. К компании исследователей присоединились депутаты Совета депутатов Инна Монастырская и Валентин Герасимов.

«Экологическая культура рождается из маленьких открытий. Когда ребенок понимает, что синица за окном — не просто картинка в учебнике, а живое существо, которому нужна помощь, он начинает мыслить по-другому. Такие прогулки объединяют семью и формируют ответственное отношение к природе», — подчеркнула Инна Монастырская.

Особое внимание уделили правилам зимней подкормки. Специалисты объяснили, почему хлеб для птиц опасен, а несоленые семечки и орехи — лучшее угощение. Знания закрепили на практике: участники разложили корм в парковые кормушки для синиц, снегирей и белок.

«Дети вглядывались в каждую ветку. Они не просто гуляли, а чувствовали себя следопытами. Такие встречи дарят радость и учат нас доброте. В Химках экологические традиции укрепляются с каждым годом», — отметил Валентин Герасимов.