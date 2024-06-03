Екатерина Назарова из Дмитрова победила на Всероссийском конкурсе кондитеров

Фото: Министерство образования МО

Студентка Дмитровского колледжа Екатерина Назарова одержала победу на Всероссийском конкурсе кондитеров «Сладкая радость». В соревнованиях приняли участие студенты и профессиональные кондитеры из Москвы и различных регионов России.

В этом году конкурс включал в себя темы «Детский праздник» и «Счастливое детство». Помимо этого, была специальная номинация, посвященная 85-летию Владимира Гуральника, выдающегося кондитера и автора известных десертов «Прага» и «Птичье молоко».

На конкурсе молодые мастера не только демонстрируют свои навыки, но и получают возможность поучиться у опытных наставников.

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