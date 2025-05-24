Екатерина Мизулина и Ксения Мишонова поздравили выпускников Химок с последним звонком
В Химках прозвучали последние звонки для выпускников школы «Лидер». Поздравления ребятам передали глава «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, а также уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
С напутственным словом выступила Ксения Мишонова. Она пожелала каждому выпускнику крепкого здоровья, уверенности в себе, успехов в учебе и в жизни. Особое внимание она обратила на важность соблюдения прав детей и поддержки их в период взросления и поиска своего пути.
Выпускники уже приступили к сдаче экзаменов: первые испытания прошли по иностранным языкам, истории, литературе и химии.
«Сегодня вы вступаете в новую жизнь, где многое будет зависеть от вас самих. Трудитесь, старайтесь, не бойтесь реализовывать свои самые заветные мечты. Я вижу какое интеллектуальное, перспективное поколение сейчас растет. Уверена, что у вас все получится», — отметила Екатерина Мизулина.
Удачи на экзаменах ребятам пожелали директор школы «Лидер» Юлия Болотова и заместитель директора, лидер движения общественной поддержки Евгения Купп.
«Для каждого из ребят этот день особенный, наполненный эмоциями, воспоминаниями, благодарностью и надеждами на будущее. Впереди важные испытания: экзамены, выбор профессии, поступление в колледжи и вузы, которые определят их дальнейший жизненный путь. Желаю удачи!» — сказала лидер движения общественной поддержки Евгения Купп.
Отметим, в этом году более 4,6 тысячи учеников окончат школы Химок. Праздничные линейки прошли в 25 образовательных учреждениях округа.