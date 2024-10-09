Депутат Лобышева помогла приобрести оборудование для центра реабилитации в Воскресенске

Центр социального обслуживания и реабилитации «Воскресенский» получил новое оборудование. Оно было приобретено благодаря поддержке депутата Мособлдумы Екатерины Лобышевой.

В учреждении появился многофункциональный электротерапевтический аппарат «Мустанг-физико-МЭЛТ», а также брусья для обучения ходьбе. Екатерина Лобышева приехала с визитом в центр, чтобы удостовериться в качестве купленной техники.

«Это важный шаг, поддерживающий здоровье и благополучие наших самых маленьких граждан», — сказала парламентарий, добавив, что оборудование поможет юным пациентам центра при реабилитации.

Лобышева не в первый раз оказывает поддержку учреждению. В 2023 году при содействии депутата областной думы была приобретена мебель для центра «Воскресенский».

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