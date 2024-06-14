Егорьевское школьное лесничество представит Подмосковье на смене в «Орленке»

Фото: Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области

Юннаты из Егорьевска представят Подмосковье на тематической смене «Лесной подрост» во Всероссийском детском центре «Орленок». Представители 32 школьных лесничеств со всей России получили путевки на море.

Как рассказали в комитете лесного хозяйства Московский области, тематическая смена в детском лагере примет 150 человек. Все ребята победили в конкурсе — их работы оценивало строгое жюри по критериям актуальности, полноты изложения, творческому подходу, практической значимости результатов исследования и другим.

Сейчас юные лесоводы из «Зеленой зоны» Чернолесского участкового лесничества вместе со своими наставниками из Егорьевского лесничества готовятся к поездке.

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