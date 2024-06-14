Егорьевское школьное лесничество представит Подмосковье на смене в «Орленке»

Юннаты из Егорьевска представят Подмосковье на тематической смене «Лесной подрост» во Всероссийском детском центре «Орленок». Представители 32 школьных лесничеств со всей России получили путевки на море.

Как рассказали в комитете лесного хозяйства Московский области, тематическая смена в детском лагере примет 150 человек. Все ребята победили в конкурсе — их работы оценивало строгое жюри по критериям актуальности, полноты изложения, творческому подходу, практической значимости результатов исследования и другим.

Сейчас юные лесоводы из «Зеленой зоны» Чернолесского участкового лесничества вместе со своими наставниками из Егорьевского лесничества готовятся к поездке.

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