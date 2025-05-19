Егорьевский хлебокомбинат запустили в Подмосковье после ремонта

Главгосстройнадзора МО разрешил запустить АО «Егорьевский хлебокомбинат» после реконструкции и модернизации производственного цеха. Об этом сообщили в подмосковном Минсельхозпроде.
Завод основали в 1936 году. За год на нем выпекали шесть тысяч тонн хлебобулочных изделий. После ремонта на производстве установили современную печь. Она позволит выпекать до 700 килограммов продукции в час.
Различные изделия из ассортимента поставляют в магазины Москвы и Подмосковья. В Минсельхозпроде МО отметили, что регион лидирует по выпуску данного вида продукции. За первый квартал в Московской области произвели около 153 тысяч тонн хлеба и булок.
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