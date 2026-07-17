Егорьевский авиаколледж продолжает набор на новый учебный год

Егорьевский авиационный технический колледж имени В. П. Чкалова продолжает прием студентов на 2026–2027 учебный год. Один из самых востребованных профилей — эксплуатация беспилотных авиационных систем.

В колледже отмечают, что конкурс на это направление растет каждый год. Для студентов развивают материально-техническую базу: занятия проходят на современных тренажерах, где ребята отрабатывают навыки управления беспилотными авиационными системами.

«По этой специальности у нас каждый год увеличивается конкурс. Направление востребованное, поэтому мы развиваем материально-техническую базу, чтобы дать студентам как можно больше практических навыков», — рассказал заместитель директора колледжа по учебно-производственной работе Игорь Демянчук.

Всего в этом году колледж набирает 373 студента, из них 290 — на бюджетные места. Приемная комиссия работает на улице Владимирской, дом 2. Прием документов по пяти направлениям продлится до 14 августа. Узнать подробности можно на официальном сайте учебного заведения https://eatkga.ru/.