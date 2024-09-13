Супруге участника СВО из Егорьевска помогли отремонтировать балкон

Муж Ксении ушел на передовую около двух лет назад, домой он приезжает только на время отпуска. Поэтому все хозяйственные вопросы женщина решает самостоятельно. Балкон в их квартире давно нуждался в ремонте: опасения вызывало состояние плиты. Ксения обратилась в управляющую компанию, которая провела реконструкцию.

Всего через несколько дней строители провели работы, укрепили плиту и каркас. В будущем проведут и остекление балкона.

«Помогали и будем помогать. Люди за нас свою кровь проливают, мы здесь тоже должны друг друга поддерживать», — сказал директор управляющей компании «Новь» Юрий Морозов.

Ксения занимается общественной работой — помогает семьям участников специальной военной операции, участвует в сборе и отправке гуманитарной помощи.

В Егорьевске активно поддерживают семьи участников специальной военной операции. В округе работает Комитет семей воинов Отечества и Центр поддержки военнослужащих на базе Молодежного центра «Маяк».

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