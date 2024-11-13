Егорьевск вышел в финал всероссийского конкурса «Школьный агростартап»

Команда егорьевской гимназии № 10 вышла в финал всероссийского конкурса «Школьный агростартап». На заключительном этапе турнира ребята представят свой бизнес-проект по производству фиточая.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, всероссийский конкурс «Школьный агростартап» направлен на популяризацию фермерства среди молодежи и развитию навыков бизнес-планирования в сельском хозяйстве.

Финал конкурса пройдет на территории технопарка «Физтех лицей» в Долгопрудном. Ребята из егорьевской команды «Раменье» выращивают лекарственные травы на пришкольном участке, а потом их сушат и заготавливают травяные сборы.

Жюри предстоит оценить представленные проекты и выбрать лучшие образовательные учреждения. Команды-победители получат «Портфель агрокласса», который включает в себя сельскохозяйственные теплицы и наборы инструментов.