Команда егорьевской гимназии № 10 вышла в финал всероссийского конкурса «Школьный агростартап». На заключительном этапе турнира ребята представят свой бизнес-проект по производству фиточая.
Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, всероссийский конкурс «Школьный агростартап» направлен на популяризацию фермерства среди молодежи и развитию навыков бизнес-планирования в сельском хозяйстве.
Финал конкурса пройдет на территории технопарка «Физтех лицей» в Долгопрудном. Ребята из егорьевской команды «Раменье» выращивают лекарственные травы на пришкольном участке, а потом их сушат и заготавливают травяные сборы.
Жюри предстоит оценить представленные проекты и выбрать лучшие образовательные учреждения. Команды-победители получат «Портфель агрокласса», который включает в себя сельскохозяйственные теплицы и наборы инструментов.
Егорьевск вышел в финал всероссийского конкурса «Школьный агростартап»
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