Егорьевск примет участие во всероссийском конкурсе по благоустройству малых городов

Егорьевск примет участие во всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. На нем представят проект благоустройства набережной реки Гуслица.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, общая площадь проектируемой набережной составляет 2,5 гектара. Ранее один из ее участков стал площадкой для мероприятий молодежного центра «Маяк».

Территория находится вдали от жилых домов, а новая набережная даст возможность расширить программу мероприятий. Одним из приоритетов проекта стало развитие природного потенциала места и озеленение

«Основные задачи проекта заключаются в создании комфортной, безопасной и доступной городской территории. Важно обеспечить набережную необходимой инфраструктурой и уникальными зонами для отдыха и общения. Также необходимо подчеркнуть историческую значимость набережной, используя элементы культурного наследия, что придаст ей уникальный облик», — отметили в министерстве.

В планах провести на набережной фестивали «Жаркое лето», «Открытый микрофон», «Открытый город» и «Добродень». Благодаря переносу площадки мероприятия сможет посещать большее количество людей.