Егорьевск поучаствует во всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства

Егорьевск с проектом благоустройства парка «Пегас» примет участие во Всероссийском конкурсе. Ему предстоит побороться за звание наиболее комфортного для проживания среди малых городов и исторических поселений.

В парке установят малые архитектурные формы, заменят покрытие дорожек, а также высадят газоны, создадут живую изгородь и разобьют цветник.

Для любителей спорта на территории парка откроют волейбольную площадку и установят тренажеры и столы для пинг-понга. Все желающие смогут взять напрокат спортивных инвентарь в пунктах проката. Тех, кому по душе спокойный отдых, обрадуют зоны для шахматных турниров.

Также в планах скорое открытие амфитеатра и сцены для проведения городских мероприятий.

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