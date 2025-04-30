Егора Вяльцева назначили главным тренером баскетбольной команды «ЦСП-Химки»

28 апреля в Химках состоялось подписание контракта с новым главным тренером баскетбольной команды «ЦСП-Химки». Им стал двукратный обладатель Кубка Европы, мастер спорта международного класса Егор Вяльцев. Спортсмен провел в составе клуба десять сезонов и теперь возвращается в систему в новом статусе.

Генеральный директор ЦСП № 5 Татьяна Аратова поздравила тренера с назначением, вручив ему именную майку с символичным номером 2025 — в честь начала новой главы в его карьере.

Вяльцев будет руководить одной из самых молодых команд Высшей лиги. Как отметил тренер, он намерен сосредоточиться на развитии игроков и передаче им своего профессионального опыта. Вяльцев уже имеет опыт работы в этой роли — в сезоне 2022/23 он был играющим тренером команды «Зенит-2».

«Я рад вернуться в Химки. Здесь прошли запоминающиеся годы моей карьеры. Понимаю, что для успешного становления команды необходимо большое внимание уделять подготовке молодых игроков — тренировать, воспитывать их. Команда уже выступает на уровне взрослых, опытных спортсменов в Высшей лиге. Буду делиться своим опытом, помогать молодым адаптироваться во взрослом баскетболе», — подчеркнул Егор Вяльцев.

С возвращением Вяльцева команда вступает в новый этап развития. Впереди — третий сезон в Высшей лиге и амбициозные цели, к которым команда будет идти под руководством своего нового наставника.