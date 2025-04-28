Егор Вяльцев стал главным тренером баскетбольной команды «ЦСП-Химки»

Баскетбольная команда «ЦСП-Химки» получила нового главного тренера — им стал бывший игрок «Химок» Егор Вяльцев. Спортсмен провел десять сезонов в составе желто-синих, за это время он дважды выигрывал Еврокубок, становился чемпионом России и побеждал в Единой лиге ВТБ. Теперь он готов делиться опытом с молодыми игроками.
«Я рад вернуться в Химки. Здесь прошли запоминающиеся годы моей карьеры. Понимаю, что для успешного становления команд необходимо большое внимание уделять подготовке молодых игроков — тренировать, воспитывать их. В ЦСП № 5 активно развивается молодежный баскетбол», — поделился Вяльцев.
Команда уже играет на уровне взрослых спортсменов в Высшей лиге, и новый тренер будет помогать ребятам быстрее адаптироваться в профессиональном баскетболе. По его словам, эта работа будет интересна. Контракт с Вяльцевым подписали 28 апреля, а генеральный директор клуба Татьяна Аратова вручила Егору именную майку с номером 2025 — в честь нового этапа в его карьере.
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