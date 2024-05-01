Егор Башкатов возглавил ХК «Химик» из Воскресенска | 360°

Подмосковье 01 мая 2024, 16:45 Егор Башкатов возглавил ХК «Химик» из Воскресенска Медиасток.рф

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​У хоккейной команды «Химик» из Воскресенска появился новый главный тренер. Им стал Егор Башкатов — призер чемпионатов мира и Европы в составе юниорской и молодежных сборных СССР.

​Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, свою тренерскую карьеру Башкатов начал в 2010 году. Он тренировал команду из Санкт-Петербурга «Серебряные Львы». В 2011 году вошел в тренерский штаб «Алмаза», а в 2015 году возглавил команду.

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В прошлом хоккейном сезоне тренер работал со спортсменами череповецкого «Алмаза», выступающего в МХЛ.

​Воскресенский хоккейный клуб «Химик» возглавлял Игорь Гришин, под руководством которого команда в прошлом сезоне завоевала Кубок Петрова.

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