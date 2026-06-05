ЕГЭ по русскому языку прошел в Серпухове

4 июня в городском округе Серпухов прошел ЕГЭ по русскому языку — один из ключевых и самых ответственных экзаменов. С утра в школах Серпухова, Протвино и Пущино собрались одиннадцатиклассники, волнение которых было объяснимо: от результатов экзамена во многом зависит возможность поступления в выбранный вуз.

За плечами выпускников — месяцы напряженной подготовки, работа с педагогами и поддержка родных. Учителя накануне напомнили о структуре экзамена, разобрали типовые задания и дали советы по распределению времени. Родители подбадривали и желали удачи.

Всего в государственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ГИА) в округе участвуют 2523 девятиклассника, 830 одиннадцатиклассников и 238 студентов колледжей и выпускников прошлых лет. Для проведения экзаменов развернуто 18 пунктов, на каждом из которых дежурят медики и сотрудники правопорядка, что обеспечивает безопасность и спокойствие участников. Организаторы тщательно следят за соблюдением регламента: проверяют комплектацию материалов, контролируют рассадку и разъясняют правила заполнения бланков. Обстановка рабочая, ситуация находится на постоянном контроле ответственных служб. Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко отметил: «Желаю ребятам спокойствия, уверенности и достойных результатов».