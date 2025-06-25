Эффективность работы коммунальных служб оценят в Подмосковье

Представители Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья вместе с областным учебным центром проведут собеседования более чем с 80 руководителями муниципальных учреждений, отвечающих за благоустройство территорий. Во время встреч комиссия оценит, насколько эффективно работают директора.

«Наша задача — выявить сильные и слабые стороны каждого учреждения и его руководителя, а также определить направления и зоны, которые требуют особого внимания. В течение месяца планируем прособеседовать все подмосковные учреждения и по итогу составить четкий алгоритм оптимизации работы для каждого из них», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Такой подход уже успешно применялся при работе с управляющими компаниями — он помогает вовремя выявлять проблемные места и лучше понимать ситуацию на местах. Теперь его используют и в работе с МБУ. В том числе, проверяют, как учреждения укомплектованы кадрами и откуда берут персонал, как ведут хозяйственную и финансовую деятельность, в каком состоянии техника и многое другое.