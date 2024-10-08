Эффективность лечения туберкулеза увеличилась в Подмосковье на 238% за 10 лет

За последние 10 лет показатель заболеваемости туберкулезом в Подмосковье снизился на 58,7%. Это в 2,4 раза больше по сравнению с 2014 годом. Сейчас он составляет 15,4 на 100 тысяч человек. Смертность при этом уменьшилась на 76,3% и составила 1,4 на 100 тысяч. Распространенность заболевания упала на 82,4%, а эффективность лечения выросла на 238,4%.

В противотуберкулезном диспансере работает своя микробиологическая лаборатория, где проводят уникальные исследования. Это позволяет заметно повысить качество диагностики и выявить заболевание быстрее. Лаборатория стала первой в стране, прошедшей добровольную сертификацию Росздравнадзора.

Сейчас в службе трудятся 11 докторов медицинских наук, 26 кандидатов медицинских наук и один — биологических.

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