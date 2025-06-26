Эффективность государственных программ в 2024 году оценили в Подмосковье

В Подмосковье назвали восемь самых эффективных государственных программ за 2024 год. Об этом сообщил министр экономики и финансов региона Дмитрий Прянчиков.

«В Подмосковье в 2024 году действовали 19 государственных программ. На достижение 354 показателей по всем программам консолидированным бюджетом было предусмотрено 1,4 триллиона рублей. Фактическое исполнение составило 1,39 триллиона рублей, что равно 95% от запланированного объема», — подчеркнул он.

Ежегодно ведомство оценивает, как сработали госпрограммы. Это делается на основе отчетов от министерств и мнений экспертов. Учитываются два главных показателя: насколько хорошо достигли поставленных целей и насколько эффективно потратили деньги. Так, в 2024 году лучшими признали следующие программы: «Безопасность Подмосковья», «Экология и окружающая среда Подмосковья», «Спорт Подмосковья», «Образование Подмосковья», «Архитектура и градостроительство Подмосковья», «Социальная защита населения Московской области», «Управление имуществом и финансами Московской области» и «Предпринимательство Подмосковья».

У программ в сферах здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, цифровизации, транспорта, жилищного строительства и благоустройства — средние результаты. То есть задачи они выполнили, но не максимально эффективно.