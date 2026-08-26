Едва не утонувшего в ванне ребенка спасли в больнице в Домодедове

В Домодедовской больнице врачи спасли годовалого мальчика, который едва не утонул во время купания. Ребенок поступил в стационар в тяжелом состоянии с выраженной асфиксией.

Мать ненадолго оставила сына в наполненной ванне под присмотром трехлетней дочери.

Вернувшись, она обнаружила ребенка без сознания. Он лежал лицом в воде. Родители сами отвезли ребенка в больницу.

В реанимации около трех часов боролись за жизнь мальчика, после чего его состояние удалось стабилизировать.

«Хотелось бы сказать родителям: ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра, особенно в воде и любых других опасных условиях. К сожалению, не всегда удается вовремя довезти ребенка до больницы либо оказать догоспитальную помощь. Даже несколько секунд отсутствия контроля могут стоить ребенку жизни», — подчеркнул анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Романов.

После стабилизации ребенка перевели в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля, где он продолжит реабилитацию.