Администрацию Раменского округа возглавил Эдуард Малышев | 360°

Важное 06 мая 2024, 15:08 Администрацию Раменского округа возглавил Эдуард Малышев Медиасток.рф

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В составе администрации Раменского городского округа произошли кадровые перемены. Исполнять обязанности главы муниципалитета будет Эдуард Малышев. Ранее он работал в Люберцах, где отвечал за вопросы архитектуры и градостроительства, напомнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Исполнять обязанности главы Раменского округа будет Эдуард Малышев. Ранее он уже долгое время, порядка 15 лет, работал в Люберцах, где отвечал за вопросы строительства, архитектуры и градостроительства. Имеет опыт и, что самое главное, живет на территории Раменского», — подчеркнул Андрей Воробьев.

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В числе ключевых вопросов в Раменском — Южно-Лыткаринская трасса, дублер Егорьевского шоссе, переезд в районе платформы Быково, новая инфраструктура: школы рядом с домами, парки и современная медицина.

Важный округ. Важно, чтобы вся модернизация, которая необходима, была реализована. Большая работа идет по совершенствованию дорожной сети. Хочу пожелать вам успехов и удачи. Андрей Воробьев

Раменский — один из самых крупных округов в Подмосковье, он занимает пятое место по численности.

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